Ansiedade marca segundo dia de prova do Enem

Matheus Silva Moreira



28/11/2021 | 14:28



Candidatos que participaram da segunda e derradeira etapa do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), na Fundação Santo André, e que ocorreu na tarde de hoje, se mostraram ansiosos com conteúdo do exame que apresentou as temidas questões das exatas.

Apesar de haver corre-corre nos minutos finais, todos os candidatos conseguiram entrar para realizar a prova dentre as pessoas que se reuniram em frente a Fundação. Apesar da ansiedade aparente, muitos dos candidatos declararam que não temem os números.

Foi o caso de Samuel Patrício de Oliveira, 21 anos, e que trabalha com robótica. O jovem aguardava a abertura dos portões revisando um caderno e disse que se sentia ansioso para encarar o exame.

“Estou ansioso, mas me dou melhor com os números do que com as questões de humanas, da semana passada. Na prova da semana passada eu fui bem e acho que vou bem hoje também”, declarou Oliveira, que quer entrar em um curso de ciências da computação, mas que ainda não decidiu em qual universidade.

Na frente da Fundação, uma centena de garotos e garotas trocavam votos de confiança, assim como se abraçavam desejando boa sorte. Os jovens também se ajudaram no momento de checar se estavam com os itens que eram precisos para realizar o Enem. Documento pessoal, caneta e ficha de inscrição eram imprescindíveis.

Quem também estava aflita com a prova era a dona de casa Edineia dos Santos, 37, e que mora na Vila João Ramalho, na cidade. Aguardando já dentro dos portões da faculdade, com intuito de não ficar para fora, a mulher pretende cursar fisioterapia.

“Eu até que vou bem em questões de exatas, mas sempre bate um pouco de nervosismo ou ansiedade. Tem que prestar muita atenção e ler muito bem as perguntas”, avaliou.

O estudante Vitor Hugo Soares, 16 anos, e que mora no Jardim Estella, em Santo André também estava bem apreensivo. Realizando a prova pela primeira vez, ainda que em espécie de teste, o jovem disse que estava se sentindo ansioso para entrar na sala e começar a ler as questões. Soares, porém, revelou ao Diário que não tinha estudado para a prova.

“Estou ansioso para fazer a prova, mas não estudei. Na semana passada, acho que fui razoável. Pelo que vi acertei metade da prova. Hoje, a prova é de exatas, então estou um pouco preocupado”, declarou o aluno.

CORRERIA NOS MINUTOS FINAIS

Foi faltando dez minutos que os concorrentes começaram a se dirigir para as salas designadas em suas fichas de inscrição. No caminho para os prédios da Fundação era possível escutar os candidatos tentando adivinhar quais questões cairiam na prova.

Faltando cinco minutos para o fechamento dos portões, o que parecia tranquilidade se tornou pânico. Os concorrentes trocaram a caminhada pela corrida e tudo o que fosse preciso para não ficar de fora da segunda etapa da prova. Apesar disso, o Diário não testemunhou nenhum candidato que não consegui entrar para realizar o Enem.

CANDIDATA É SALVA PELA MÃE

Nos dois minutos finais antes do fechamento dos portões, Tatiane Patrícia Prado, 41 anos, subiu a rampa da Fundação correndo. Com um documento na mão, Tatiane foi entregar o documento pessoal da filha, já que a jovem havia esquecido o item.

“Filha, aqui está o documento. Vê se vai bem na prova e quando você chegar em casa, você vai apanhar”, brincou a mãe. Com o documento em mãos, a jovem conseguiu seguir para realizar a prova.