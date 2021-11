Marco Pigossi agradece apoio dos fãs após assumir relação com cineasta, Marco Calvani: O ódio vem do medo

28/11/2021 | 13:11



Marco Pigossi, que assumiu recentemente o romance com o cineasta Marco Calvani, fez um texto emocionado nas redes sociais no último sábado, dia 27 - o ator falou sobre o apoio que vem recebendo dos fãs e pediu para o amor seja cada vez mais forte.

Sobre existir e resistir. Em relação as últimas notícias, quero agradecer a todas as mensagens de carinho e respeito. Que a discussão se faça cada vez mais presente e mais natural. Que o amor seja cada vez mais forte.

Afinal, sabemos que o ódio vem do medo. Medo do diferente e do novo. Que não tenhamos mais medo de existir! Um beijo a todxs, escreveu Marco na legenda da publicação no Instagram.