Kim Kardashian e suposto namorado são flagrados juntos por turista em Los Angeles

28/11/2021 | 13:10



Kim Kardashian e o suposto namorado, Pete Davidson, foram flagrados juntos em um hotel em Beverly Hills, Los Angeles, nos Estados Unidos!

A socialite e o comediante foram vistos pelo turista Paul Barewijk, um jornalista holandês, enquanto tomavam café da manhã no hotel no último sábado, dia 27. Para a revista People, Paul afirmou:

De repente, olhei para a minha direita e vi Pete Davidson. Pensei: Com quem ele está falando? Porque eu conheço os últimos rumores de namoro. E então, era com Kim Kardashian! Eu pedi uma foto a ela. Ela disse: Ok, claro. E eu pedi a Pete para tirar a foto. Então, ele tirou. Tiramos duas fotos. Eu disse a ele que as pessoas na Holanda gostam dele por causa do SNL [programa Saturday Night Live], então... selfie? Ele tirou!

O jornalista ainda revelou:

Eles pareciam felizes, sentaram perto um do outro e foram embora juntos. Pareceu um encontro.

Paul, então, publicou as fotos com Kim Kardashian e Pete Davidson no Instagram.