Candidatos começam a chegar aos locais de prova no 2º dia do Enem

28/11/2021 | 12:39



Candidatos que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam a chegar aos locais de aplicação para o segundo dia de prova. Os portões foram abertos às 12h e serão fechados às 13h, com início do exame marcado para 13h30. As questões deste domingo, 28, são de matemática e ciências da natureza.

O segundo dia ocorre após uma abstenção registrada de 26% entre os 3,1 milhões de candidatos inscritos. O número total de estudantes deste ano é o menor desde 2005, como mostrou o Estadão. As dificuldades impostas pela pandemia e as suas repercussões socioeconômicas afastaram milhares de alunos do exame, que é o principal caminho de acesso à universidade no País.

O primeiro dia do exame, no domingo passado, trouxe um trecho da música Admirável Gado Novo, de Zé Ramalho, questões sobre racismo, desigualdade de gênero, temática indígena e sobre a luta de classes, a partir de um texto de Friedrich Engels, coautor do Manifesto Comunista, com Karl Marx. Incluiu, ainda, um item com a música Sinhá, de Chico Buarque, além de trechos de outros cantores nacionais.

Já o tema da Redação foi "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil". O Enem 2021 está sendo marcado por polêmicas envolvendo tentativa de controle sobre o conteúdo da prova e crise com os servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pelo exame.

A prova ocorre com previsão de medidas de segurança contra a covid- 19. Assim como na edição de 2020, o uso de máscara facial é obrigatório desde a entrada até a saída do local de provas. Participantes que estejam com covid-19 ou com outras doenças infectocontagiosas não devem comparecer ao exame e podem solicitar a reaplicação na Página do Participante.