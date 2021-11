Rainha Elizabeth II tem celular modificado com criptografias anti-hacker e com apenas dois contatos, diz jornal

28/11/2021 | 12:10



Ela faz a segurança dela! Rainha Elizabeth II, 95 anos de idade, tem um celular supercriptografado e que contém apenas dois contatos, o de sua filha, princesa Anne e de seu agente que cuida dos interesses dela ligados à criação e corrida de cavalos, John Warren.

Segundo informações do jornalista Jonathan Sacerdot, essas são as duas pessoas que conseguem falar com a matriarca a hora que elas quiserem.

Aparentemente, a Rainha tem duas pessoas com quem fala com frequência usando seu celular e ela aparentemente tem um celular Samsung modificado com criptografias anti-hacker criadas pelo MI6 (agência de inteligência britânica) para que ninguém consiga invadir seu telefone, contou Sacerdot em entrevista para Christina Garibaldi, frisou o jornal The Mirror.

Essas duas pessoas são sua filha Princesa Anne e seu agente de corridas John Warren. Se John a liga, ela atende. Ele é genro de um amigo da Rainha, o falecido Conde de Carnarvon, finalizou.