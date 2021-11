Isis Valverde comemora aniversário de 3 anos de idade do filho, Rael: Amor meu, mundo inteiro

28/11/2021 | 11:10



Isis Valverde comemorou no último sábado, dia 27, ao lado de seu marido, André Resende, o aniversário do filho deles, Rael - a criança completou 3 anos de idade no dia 19 de novembro. O evento teve como tema o filme Jurrasic Park.

A mãe coruja compartilhou no Stories Instagram diversos registros da festinha, inclusive o momento em que ela desceu de um escorregador.

Isis postou um álbum de fotos posando com o filho nessa data tão especial.

Amor meu, mundo inteiro, escreveu a atriz na legenda da publicação.