Fim da briga judicial! Virgínia Fonseca e Pedro Rezende fazem acordo na Justiça, diz colunista

28/11/2021 | 10:11



Como você já viu aqui no ESTRELANDO, Virgínia Fonseca e Pedro Rezende brigavam judicialmente por uma indenização milionário - e, segundo informações do colunista Leo Dias, o entrave chegou ao fim porque os dois resolveram entrar em um acordo.

Tudo começou no começo deste ano após a mulher de Zé Felipe romper seu contrato com a ADR, empresa de gerenciamento de carreiras do youtuber, após o fim do relacionamento dos dois.

Virgínia, por sua vez, entrou com um processo trabalhista contra Pedro pedindo anulação da multa rescisória já que ela saiu antes do fim do contrato, além de exigir o recebimento de seus direitos trabalhistas como férias, verbas rescisórias, FGTS e outros.

E agora os dois chegaram a um consenso! Fonseca irá pagar a quantia de 2 milhões de reais para o ex, ao invés 4 milhões de reais, como havia sido pedido anteriormente.

Ainda de acordo com o colunista, o combinado também prevê que os influenciadores não podem falar publicamente ou divulgar informações sobre o assunto.