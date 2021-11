Suns sofrem com Durant, mas vencem Nets na NBA; Wizards superam Mavericks

28/11/2021 | 10:00



O Phoenix Suns teve trabalho diante de uma grande atuação de Kevin Durant, do Brooklyn Nets, em duelo na noite de sábado, na casa do adversário, mas conseguiu uma importante vitória por 113 a 107, a 16º seguida na disputa da NBA. O resultado que mantém o time do Arizona na segunda colocação da Conferência Oeste foi bastante celebrado, até porque foi conquistada contra a atual melhor equipe da Conferência Leste.

"Obviamente, todos sabem que o objetivo principal é ganhar o campeonato, mas se você não curtir as pequenas vitórias durante a temporada regular, então o que diabos você está fazendo?", comentou Chris Paul, autor de 22 pontos, cinco assistências e oito rebotes durante o duelo.

O camisa 3 dos Suns uniu sua boa atuação a mais 30 pontos, um rebote e quatro assistências de Devin Booker, principal jogador do time na noite, para garantir a vitória mesmo com um Kevin Durant inspirado do outro lado. O astro dos Nets fez 39 pontos, além de ter contribuído com nove rebotes e sete assistências

Outro jogador que deu trabalho ao adversário e saiu derrotado foi Luka Doncic, do Dallas Mavericks, quinto colocado da Conferência Oeste. Apesar de um duplo-duplo, com 33 pontos, quatro rebotes e dez assistências, o esloveno não conseguiu evitar a derrota para o Washington Wizards, terceiro colocado da Conferência Leste.

Enquanto isso, na Pensilvânia, Joel Embiid voltou a jogar após novo jogos afastado em razão da covid-19 e fez um grande jogo pelo Philadelphia 76ers na derrota por 121 a 120 para o Minnesota Timberwolves. "Não achei que fosse conseguir. Foi muito ruim. Estou grato por estar sentado aqui", disse ele na coletiva após conseguir, 42 pontos, 14 rebotes e três assistências.

Do outro lado, o destaque foi D'Angelo Russel, com 35 pontos, quatro rebotes e oito assistências, que ajudaram o time de Minnesota a ficar com a sétima colocação da Conferência Oeste. Os 76ers estão no 11ª lugar da Leste.

Veja os resultados da noite de sábado e da madrugada de domingo:

Philadelphia 76ers 120 x 121 Minnesota Timberwolves

Atlanta Hawks 90 x 99 New York Knicks

Brooklyn Nets 107 x 113 Phoenix Suns

Cleveland Cavaliers 105 x 92 Orlando Magic

Chicago Bulls 104 x 107 Miami Heat

Houston Rockets 146 x 143 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 114 x 120 Washington Wizards

Utah Jazz 127 x 105 New Orleans Pelicans