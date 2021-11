Matrix Resurrections, com Keanu Reeves, está na CCXP Worlds 21

28/11/2021 | 08:30



Um dos filmes mais aguardados do ano, Matrix Resurrections está confirmado na CCXP Worlds 21. De acordo com informações da organização divulgadas na quinta-feira, dia 25, o painel sobre o longa terá participação virtual do elenco com nomes como Keanu Reeves, Jonathan Groff, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Eréndira Ibarra.

O evento, parte da programação da Warner Bros. Pictures, vai fechar os trabalhos do festival no domingo, 5 de dezembro. O filme protagonizado por Keanu Reeves, enquanto isso, está confirmado para chegar aos cinemas em 22 de dezembro.

Matrix Resurrections é o quarto filme da franquia Matrix, que estreou nas telonas em 1999. O longa conta ainda com os atores Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Toby Onwumere, Max Riemelt e Brian J. Smith. O longa é produzido, coescrito e dirigido por Lana Wachowski, que codirigiu e coescreveu os três filmes anteriores com sua irmã Lilly Wachowski.

Até o momento, o estúdio não divulgou a programação completa, mas a organização da Comic Con Experience (CCXP) antecipa que haverá uma atração envolvendo a interação do público que estiver ligado no painel. A expectativa é de que a Warner dê mais informações em breve.

A CCXP Worlds 21 vai ocorrer de forma virtual nos dias 4 e 5 de dezembro. Para 2022, já está confirmada a edição presencial do evento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.