Escola de Sto.André faz sessão fotográfica com alunos negros

Heitor Agrício

Especial para o Diário



28/11/2021 | 07:00



A EE (Escola Estadual) Valdomiro Silveira, que fica no Jardim Silvana, em Santo André, realizou na sexta-feira sessão fotográfica com os estudantes negros. A proposta, chamada de Beleza Negra, tem o objetivo de fazer os alunos se sentirem representados, e debater sobre a discriminação racial durante o mês da Consciência Negra.

O projeto, que partiu da coordenadora do colégio, Vani Sperandio, tem também a ambição de mostrar a variação da cultura brasileira dentro da escola e o resultado do ensaio vai virar um mosaico de fotos, somente com alunos negros, que será fixado no colégio. Para a coordenadora, a ação serve para mostrar a beleza negra e também é um modo de lutar contra a discriminação.

“As fotos fazem os estudantes se sentirem empoderados. A ideia é que a beleza negra tenha mais representatividade na escola. É um meio de luta contra o racismo”, disse Vani.

A ação faz parte da proposta pedagógica da escola, que tem o nome de Diversidades. Para a diretora Tais Ribeiro, o projeto é importante para mostrar que todos os estudantes são iguais. “Eu também fiz questão de participar. A comunidade negra precisa de mais ações assim, que mostrem a beleza e que abra o debate sobre questões raciais, que são muito presentes, tanto na escola quanto no Brasil”, comentou.

A estudante Julia dos Santos, 16 anos, foi uma das que participaram das fotos. Ela contou que a ação é interessante e necessária, além de avaliar que é “muito importante se sentir representada e mostrar a realidade vivida pelos alunos”. “A gente estuda sobre racismo, principalmente nas aulas de história, mas não temos muitas coisas, na prática, que valorizem a luta do povo negro. É muito interessante mostrar a realidade da escola e mostrar que também somos bonitos. É um jeito de empoderamento”, contou.

A fotógrafa responsável pelo ensaio, Mariana Sperandio, contou que quando foi convidada não teve dúvidas em aceitar e fez questão de destacar a importância de ações desse tipo.“O intuito é valorizar a história dos negros, então, quando os estudantes começam a entender e se identificar com a luta, todos ficam querendo participar. É muito legal ver as pessoas se voluntariando para tirar as fotos”, revelou.

A exposição nos murais da escola começará na segunda semana de dezembro, mas Mariana tem o objetivo de levar as fotos para que a população em geral tenha acesso, por meio de exposição que deve ocorrer no Atrium Shopping, em Santo André.