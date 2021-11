Santo André tenta consolidar legado deixado por Laís Elena

Dérek Bittencourt

do Diário do Grande ABC



28/11/2021 | 07:15



Santo André, orgulhosamente, recebeu há duas semanas o título de cidade sul-americana do esporte. Um dos pontos mais explorados no dossiê feito pelo município para apresentar sua história esportiva foi justamente a história de sucesso do basquete feminino, que se confunde muito com a trajetória da ex-jogadora e treinadora Laís Elena, que morreu em 2019. Foi com ela dentro ou à beira de quadra que o município conquistou nada menos do que oito troféus de campeã paulista, sendo três pela Pirelli (1956, 1974 e 1975) e cinco pelo time da cidade (1995, 2011, 2016, 2017 e 2018). Hoje, a partir das 18h, pela primeira vez na história a equipe poderá dar a volta olímpica sem a presença de sua maior figura, caso vença o Sesi Araraquara, no segundo jogo do play-off final. Porém, tanto na comissão técnica quanto no time as andreenses contam com peças que perpetuam os ensinamentos – e broncas – de Laís Elena, a começar por sua fiel escudeira e hoje técnica, Arilza Coraça.

Se tem algo que a atual comandante herdou foi a paixão pela equipe e o afeto pelas jogadoras, como uma segunda mãe para todas elas. Por isso, após a vitória por 45 a 35 em Araraquara, fez questão de exaltar o poder de superação de suas atletas. “Esta equipe merece todos os nossos aplausos, pois é um grupo que não desiste nunca. São guerreiras. Nem sempre estamos felizes no ataque, mas elas não desistem nunca de marcar”, destacou Arilza.

Uma das jogadoras praticamente criadas por Laís Elena é a ala Jaqueline, que esteve ao lado da treinadora nos quatro últimos títulos paulistas conquistados por Santo André. E hoje, pode alcançar o hexa, “O primeiro passo foi dado e o time está de parabéns. Agora vamos corrigir os erros que tivemos, erros que não vínhamos cometendo, contudo, pode ser pela ansiedade do primeiro jogo das finais. Mas, já passou. Agora, é focar o próximo em casa com a nossa torcida nos ajudando”, projetou.

Por falar na presença de público, o ginásio do Parque Celso Daniel deverá ter casa cheia. Não haverá cobrança de ingresso, mas a capacidade do local deverá ser limitada – aproximadamente 400 torcedores deverão ser permitidos entrar no local. Sejam quantos forem, a expectativa é a de que empurrem as andreenses rumo a mais um título estadual.

Na visão da pivô Glenda, maior pontuadora da partida de ida, em Araraquara, triunfar na casa das adversárias fazia parte do plano – o fato deixou Santo André em situação confortável; mesmo se perder hoje, faz o terceiro jogo novamente no Celso Daniel, quarta-feira. “Sabíamos da importância de sair com a vitória neste primeiro jogo, pois era o nosso objetivo e conseguimos, mesmo não tendo o desempenho que esperávamos. Seguimos firmes em busca do nosso objetivo”, finalizou.