Paulo Serra se licencia e dá posse a Zacarias

Daniel Tossato

do Diário do Grande ABC



27/11/2021 | 23:00



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), se licenciou nesta sexta-feira do cargo e empossou o vice-prefeito Luiz Zacarias (PL). O liberal ficará uma semana no comando do Paço e, ao Diário, enalteceu a importância de “manter o município nos trilhos”.

É a quarta vez que Zacarias substitui Paulo Serra. Ele ficará no cargo até dia 6. “Queria agradecer o prefeito Paulo Serra pela confiança de sempre. Gostei muito da cerimônia de posse, foi um ato importante. Sei que o tempo é curto, mas quero manter tudo que o prefeito realizou. Ele pegou um momento bem complicado, como a pandemia, e não deixou a cidade sair dos trilhos”, enfatizou Zacarias, já empossado prefeito.

Ao longo da semana em que comandará o Paço andreense, Luiz Zacarias deverá participar de algumas agendas que foram debatidas entre ele e Paulo Serra. Um desses eventos, o prefeito deverá se reunir com entidades assistenciais. “Além disso, devo participar de reuniões relacionados à segurança e também debater estratégias de operações policiais como a que ocorreu na semana passada denominada operação Natal seguro”, afirmou.

Sobre a condução da administração por Paulo Serra nos últimos cinco anos de gestão, Zacarias avaliou que o prefeito geriu a cidade “com intenção de melhorar a qualidade de vida do munícipe, realizando grandes transformações em todas as áreas de Santo André.”

Zacarias ainda revela que entende a importância do cargo e que, mesmo atuando como vice-prefeito, ainda se sente “emocionado” em comandar a cidade de Santo André. Ex-vereador, o hoje prefeito interino chegou ao cargo de número dois do Paço de Santo André após a vitoriosa campanha de 2016, quando Paulo Serra superou o então prefeito Carlos Grana (PT). A dobrada foi reeditada no pleito de 2020 e conduziu a dupla à histórica vitória no primeiro turno, com 76,88% dos votos. “Já assumi a administração em outras oportunidades. Sempre por períodos pequenos, mas bem importantes. Só penso em manter todo o grande trabalho realizado pelo prefeito Paulo Serra. Esses momentos são sempre acompanhados pela emoção”, declarou.

Zacarias ainda declarou que planeja entregar o município a Paulo Serra “de uma maneira em que o morador da cidade possa ter um final de ano bem melhor do que o do ano passado, quando o País atravessava períodos críticos da pandemia causada pela Covid-19. “Quero ajudar a cidade a atingir as metas estabelecidas pela gestão. Quero de verdade que esse ano tenha um final feliz, que todos possam estar em suas casas, com seus entes queridos. Vou me empenhar para que consiga dar um pouco mais de alegria para o morador de Santo André”, disse.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Paulo Serra justificou o período sabático. “Estive presente durante toda a pandemia. Faz muito tempo que eu não tiro um tempo para recarregar as baterias, ficar um pouco com a família. Quero recarregar as pilhas para voltar com todas as forças e a gente comemorar esse Natal juntos. Temos uma grande programação e vamos estar juntos. Tenho certeza que o trabalho nesta semana continuará no mesmo ritmo com o Zacarias.”