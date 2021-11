Bragantino só empata com América-MG e perde a chance de subir para o 4º lugar

27/11/2021 | 21:35



O Red Bull Bragantino só empatou com o América-MG, por 1 a 1, na noite deste sábado, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eduardo Bauermann abriu o marcador para os mineiros e Artur deixou tudo igual para os paulistas.

Com o empate, o Bragantino perdeu a chance de subir para o quarto lugar, ficando com os mesmos 53 pontos do Corinthians, que leva vantagem no número de vitórias (14 a 13). Ainda assim, o time de Bragança aparece na zona da fase de grupos da Copa Libertadores, após o G-4 virar G-5 por conta do título do Palmeiras na Libertadores. O América-MG, por sua vez, parou na décima colocação com 46 pontos, a cinco da zona da Libertadores.

Bragantino e América-MG fizeram um primeiro tempo sem graça, de poucas oportunidades. Lucas Kal foi um dos jogadores que arriscaram, mas sem força na primeira e sem precisão na segunda. Cuello e Felipe Azevedo chutaram por cima, assim como Zárate. Aos 43 minutos, Ademir, de fora da área, acertou o alvo, mas Cleiton defendeu.

O segundo tempo começou da mesma forma do primeiro, com chutes de longa distância. Artur arriscou para defesa de Matheus Cavichioli e Praxedes assustou o goleiro do América em uma bola que raspou a trave. O clube mineiro manteve a calma e usou a cabeça para abrir o marcador.

Ademir bateu escanteio na primeira trave e o zagueiro Eduardo Bauermann subiu mais do que os adversários para cabecear firme para o fundo das redes. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. O Red Bull Bragantino chegou aos empate aos 18 minutos. Artur recebe com liberdade e bate firme, rasteiro, no cantinho de Matheus Cavichioli, que nada pôde fazer.

Os times seguiram em busca do gol da vitória. Artur tentou aos 26 minutos, mas o goleiro do América pegou bem a finalização. A resposta aos 33 minutos foi com Ademir. Ele se adiantou a Cleiton e tocou de primeira. A bola passou perto.

Na 37ª e penúltima rodada, o Bragantino visitará o líder Atlético-MG no Mineirão, em Belo Horizonte, no domingo (dia 5), às 16 horas. O América jogará no mesmo dia, mas às 19 horas, contra o Ceará, no Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA:

RED BULL BRAGANTINO 1 x 1 AMÉRICA-MG

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom Silva, Praxedes (Alerrandro) e Cuello (Emiliano Martínez); Artur, Ytalo e Helinho (Gabriel Novaes). Técnico: Maurício Barbieri.

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Alê (Juninho Valoura) e Juninho; Ademir, Zárate (Fabrício) e Felipe Azevedo (Rodolfo). Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Eduardo Bauermann, aos 4, e Artur, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Ortiz, Fabrício Bruno (RED BULL BRAGANTINO); Zárate, Lucas Kal (AMÉRICA-MG).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA e PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).