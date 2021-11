Palmeiras derrota o Flamengo na prorrogação e leva segundo título seguido da Libertadores

Anderson Fattori

27/11/2021



O Palmeiras conquistou pela segunda vez consecutiva o título da Libertadores. Na tarde deste sábado (27), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, o Verdão teve dificuldade, mas derrotou o Flamengo por 2 a 1 na prorrogação, depois de empate por 1 a 1 no tempo normal. Este foi o terceiro título do Alviverde na história, já que também foi campeão em 1999, quando derrotou o Deportivo Cali, da Colômbia. Na edição 2020, que teve a final em janeiro de 2021 em razão da pandemia, a vítima foi o Santos, no Marcanã.

Raphael Veiga, logo aos seis minutos, abriu o placar para o Palmeiras, mas Gabriel, aos 27 da etapa final deixou tudo igual e levou a decisão para a prorrogação. Com cinco minutos do tempo extra, Andreas Pereira falhou em saída de bola e deixou Deyverson, que tinha acabado de entrar, livre para correr com a bola e chutar na saída de Diego Alves para dar números finais ao duelo.



O goleiro Weverton, capitão do Palmeiras, não se conteve. "Lutamos, batalhamos, mas se não fosse a misericórdia de Deus, que nos deu capacidade de ser tricampeão da América e entrar para a história desse gigante do futebol brasileiro, não conseguríamos. Quero dedicar a minha família e aos torcedores que estiveram aqui, fizeram esforço para ver o jogo, também aos que não puderam vir. A América é nossa!", declarouo goleiro, ostentando a bandeira do Acre, seu Estado natal.



Muito emocionado, Deyverson, herói do título, desabafou. "Tive meus alto e baixo, tive falhas, mas nunca deixei de trabalhar. A gente renuncia muitas coisas para chegar a esse patamar, para hoje comemorar esse título", comentou o atacante, que agradeceu aos familiares pelo apoio incondicional.

Com o título, o Palmeiras se credencia para a disputa do Mundial de Clubes, que terá as chaves sorteadas na segunda-feira. A competição ainda não tem data definida, mas deve ocorrer em fevereiro de 2022. Além do Verdão, estão garantidos na disputa o Chelsea, da Inglaterra, campeão da Liga dos Campeões da Europa; Al Hilal, da Arábia Saudita, campeão da Liga dos Campeões da Ásia; Al Ahly, do Egito, campeão da Champions League da África; Monterrey, do México, campeão da Champions League da Concacaf; Auckland City, da Nova Zelândia, indicado pelo Comitê Executivo da Oceania; Al Jazira, dos Emirados Árabes, vencedor da UAE Pro League.