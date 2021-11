Doria impõe derrota a Leite e vence prévias marcadas por guerra no PSDB

Júnior Carvalho

do Diário do Grande ABC



27/11/2021 | 18:46



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), derrotou o governador Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) nas prévias do tucanato, neste sábado, e alcançou a ambição de ser candidato a presidente depois de disputa histórica que rachou o tucanato. O paulista teve 17.460 votos (53,99%), contra 11.245 (44,66%) do gaúcho. Correndo por fora, o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio obteve 427 votos.

O resultado da disputa interna no partido para a escolha do seu presidenciável em 2022 saiu quase uma semana depois do início do processo. No domingo, o canto de vitória dos dois candidatos ficou engasgado depois do fracasso tecnológico no aplicativo desenvolvido para coletar a adesão dos tucanos País afora. A falha do dispositivo aprofundou a rivalidade entre Doria e Leite, que defenderam caminhos distintos para solucionar o vexame eleitoral do partido, que já amarga o pífio desempenho nas pesquisas de intenções de voto na corrida presidencial - marcam 4%.

Ao longo desta semana, a cúpula nacional do PSDB buscou estancar a crise no tucanato e, em meio à guerra de narrativas entre as duas campanhas e até a acusações de compra de votos, tentou limitar o impasse a mero defeito digital da plataforma. Nesse ínterim, Leite e Doria seguiram arrotando favoritismo entre aliados. Nas últimas horas, nova empresa contratada para desenvolver a eleição eletrônica garantiu a viabilidade da disputa, que foi retomada na manhã deste sábado.

“Algo tão poderoso e tão importante para a história da democracia, que é o maior vencedor de hoje. O não vencedor e tão preparado para administrar o país quanto o vencedor”, bravou o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, minutos antes de anunciar o nome do governador paulista como vencedor.

Em discurso em tom conciliador, Eduardo Leite se disse "tranquilo". "Na vida pública a gente se lança candidato. Nesse caso, fui lançado por um grupo que acompanha meu trabalho no Rio Grande do Sul, que chamou atenção de muita gente do nosso partido. Me sinto absolutamente tranqiulo, realizado e feliz (com o resultado). Tenho muita confiança que tudo o que tenho falado estará no teu projeto, João. Obrigado a todos que confiaram na gente, do fundo do meu coração", disse o gaúcho, ladeado de Doria, Virgílio e de diversos tucanos

O projeto de Doria rumo ao Palácio do Planalto começou a ser costurado ainda às vésperas da eleição de 2018 quando, então prefeito da Capital, passou a ter o nome defendido por aliados no tucanato. O movimento confrontou o projeto do então governador Geraldo Alckmin, que foi o presidenciável naquele pleito - ficou em quarto lugar, no pior desempenho do PSDB em disputas presidenciais. Doria acabou saindo candidato ao Palácio dos Bandeirantes e venceu o então governador Márcio França (PSB). Desde então, se afastou do presidente Jair Bolsonaro (rumo ao PL) durante a pandemia de Covid-19 para pavimentar seu projeto à presidência e ocupar a vaga da chamada terceiria via. "Nessas prévias, não há nenhum derrotado. Todos são vitoriosos: o Eduardo, o Arthur, o PSDB e o Brasil. As prévias chegam ao seu final. O PSDB sai fortalecido. É o único partido que promoveu amplo processo democrático. A eleição foi limpa e calorosa", discursou o governador paulista.