Madonna celebra Dia de Ação de Graças com os filhos e compartilha clique da família no Instagram!

27/11/2021 | 18:10



O dia de Ação de Graças aconteceu na última quinta-feira, dia 25, mas apenas no dia seguinte Madonna apareceu para mostrar como celebrou o feriado em família!

A cantora compartilhou com seus seguidores no Instagram como foram as celebrações, que contaram com a presença de cinco de seus seis filhos: David, de 16 anos de idade, Lourdes de 25, as gêmeas Estere e Stella, de nove, e Mercy, de 15. O único que não estava presente era Rocco, de 21 anos de idade.

Além de fotos, Madonna também publicou um vídeo com cenas do feriado, onde as gêmeas aparecem se divertindo na cozinha, David mostra seu talento no violão, depois todos aparecem se divertindo do lado de fora com brincadeiras e também são exibidos trechos da ceia de Ação de Graças, que contou com todos os membros da família vestindo looks muito bem produzidos e cheios de estilo!

Madonna aproveitou as publicações para demonstrar sua gratidão por todos estes momentos especiais.