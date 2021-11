Filho de Gugu Liberato está morando nos Estados Unidos com namorada e lamenta que pai não tenha a conhecido

27/11/2021 | 17:11



João Augusto Liberato, participou recentemente de uma live com Geraldo Luís, e segundo o Extra, ele contou sobre como andam as coisas em sua vida.

O filho mais velho de Gugu está morando nos Estados Unidos com a namorada, e lamentou que o pai não tenha tido a chance de conhecê-la:

- Não tive a oportunidade de mostrar minha namorada para o meu pai. Ele não a conheceu, mas a gente está morando junto há um ano. A gente se conheceu, passou alguns meses e decidimos morar juntos. Foi amor à primeira vista.

Além disso, ele também agradeceu pela companha que tem tido da amada nos últimos tempos, e explicou como se deu o processo da mudança:

- Depois que meu pai partiu, eu me mudei para o meu apartamento, comecei na faculdade, e fiquei basicamente sozinho aqui, porque minha família, basicamente, está no Brasil. Agradeço a minha namorada por esse 1 ano e 4 meses de companhia que ela está me fazendo nesses tempos difíceis. Ela me faz bastante companhia. Estou aqui nos EUA, no meu apartamento, então, é bom ter a companhia dela.

Fofo, né?