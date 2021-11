Atriz de Friends que interpretou Janice brinca sobre relação da personagem com Chandler: - Você me ama, Chandler Bing!

27/11/2021 | 16:11



Como dizia o clássico bordão de Janice, Oh my God!

A atriz Maggie Wheeler, conhecida por ter interpretado Janice na série Friends, participou recentemente de um vídeo para o TikTok no qual fez uma brincadeira falando sobre como a série terminou.

Na publicação, a artista Jax começa tocando piano e canta, no ritmo da música de abertura da série:

- Ninguém fala sobre um erro em Friends. O melhor casal do show nunca chegou até o final. Chandler e Monica se deram bem, mas eu acho que Chandler deveria ter acabado com outra pessoa.

E então, Maggie aparece com seu clássico Oh my God, e continua a canção:

- Chandler, eu vou esperar por você até que você e Monica se separem. Vou esperar por você, você sabe que sempre me amou mais. Você me ama, Chandler Bing!

Para ficar melhor, só está faltando um vídeo de resposta do ator Matthew Perry, que interpretou Chandler, né?