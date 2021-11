Após relembrar anorexia, Mariana Goldfarb desabafa: -Eu não me amo o tempo todo

27/11/2021 | 16:11



Depois de ter publicado uma foto antiga e relembrar a luta contra a anorexia, Mariana Goldfarb falou sobre o assunto novamente. A esposa de Cauã Reymond publicou uma sequência de vídeos no Instagram Stories neste sábado, dia 27.

- Há mais ou menos cinco anos, tive uma anorexia que durou uns seis meses. Muita gente me pergunta se eu já consegui me livrar disso, se eu já aprendi a me amar por completo e a resposta é que não. Eu ainda não aprendi. Eu não me amo 100% do tempo, mas eu estou em um processo muito importante e essencial de estar vivendo, começou ela.

Em seguida, Mariana relata que se importava muito com as opiniões alheias:

- Eu me importava muito com a opinião dos outros, mais do que eu queria admitir. E às vezes eu ainda me importo. Isso às vezes ainda me consome, me deixa ansiosa, me deixa triste. Só que isso também foi uma ferramenta para eu conseguir me descobrir melhor. E hoje eu não quero ser melhor do que ninguém, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. E eu quero estar caminhando para a frente. Isso não significa que a gente não possa sentir raiva, que a gente tem que ser muda o tempo inteiro. Colocar essa raiva para fora de uma maneira saudável, nos projetos pessoais, na atividade física, transformar, é a grande virada.

Por fim, ela conclui:

- Não, eu ainda não cheguei [a se amar por completo], eu ainda estou no processo, não sei se um dia eu vou chegar. Eu espero que sim nessa vida. Mas eu quero ser melhor do que que fui ontem, apenas isso. E dar um passinho de cada vez. As cobranças são muito dolorosas e elas vem de maneira abrupta, não só para mim, mas para todo mundo. E a maneira como a gente lida com isso é o que vai determinar como a gente vai passar por essas cobranças todas.