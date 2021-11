Leo Lins diz estar sentindo falta de Aline Mineiro: -Quase três meses na seca

27/11/2021 | 16:11



Com saudades! Leo Lins conversou recentemente com o colunista Leo Dias, e falou sobre a falta que está sentindo de Aline Mineiro, que está confinada em A Fazenda.

Segundo o colunista, os dois mantém um relacionamento aberto, e Lins falou sobre saudade da peoa com muito bom humor:

- Está f**a, são quase três meses na seca. Estou focando no trabalho. Falei para a Aline que iria esperar ela sair do programa. Pelo menos as brigas com as prefeituras me distraem. Aliás, recentemente comi a bunda de um prefeito, não no sentido literal.

A ex-panicat compõe o time do top 10 da edição, que também conta com Rico Melquiades, MC Gui, Mileide Mihaile, Bil Araújo, Marina Ferrari, Solange Gomes, Dayane Mello, Dynho Alves e Sthefane Matos. Sobre a atuação de Aline na disputa, ele comentou:

- Estou muito orgulhoso em ver que a Aline está indo longe no jogo e vejo que ela se mantém coerente em suas decisões. Um momento em que ela muito criticada pelo público, foi quando Aline não usou o poder da chama para indicar um peão direto para a roça. Como espectador, eu entendo a revolta dessas pessoas, pois queremos ver o circo pegar fogo. Mas, conhecendo ela como conheço, sabia que não faria isso. Talvez falte um pouco de malícia neste sentido, mas ela seguiu sua coerência de jogar com o coração.