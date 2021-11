Fátima Bernardes faz declaração divertida para Túlio Gadêlha: O cochilo que ele sempre dá durante os filmes

27/11/2021 | 16:11



Fátima Bernardes compartilhou um momento divertido ao lado do namorado, Túlio Gadêlha! Na última sexta-feira, dia 26, a apresentadora publicou uma foto junto com o amado no Instagram e escreveu a seguinte legenda:

Quando a gente está longe, tenho saudade de momentos simples assim. O cochilo que ele sempre dá durante os filmes. Como ele nega que durma, fiz a foto pra registrar. Saudade. Cada minuto importa.

A publicação de Fátima recebeu uma série de comentários, como você pode conferir abaixo:

O dia a dia com quem a gente ama é bom demais, escreveu a atriz Deborah Evelyn.

Que perfeitos, meu Deus, comentou uma internauta.

Que lindo esse carinho, afirmou outra pessoa.