Avenida Humberto de Campos completa um ano sem fatalidades

Matheus Silva Moreira



27/11/2021 | 15:35



A Avenida Humberto de Campos, uma das principais vias da cidade, também responsável por conectar Ribeirão Pires a outras regiões do Grande ABC, completa um ano sem mortes neste sábado (27). Este marco foi alcançado graças às ações de fomento à segurança promovidas na via, como a instalação de equipamentos de radar, pintura e readequação de sinalização, melhora da iluminação, além das campanhas de conscientização de respeito à vida.

As ações, que foram coordenadas pela Secretaria de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil de Ribeirão Pires, tiveram foco em todo o público que se locomove na via, como pedestres, ciclistas, condutores e motociclistas.

Contemplada com a instalação de cinco equipamentos de fiscalização para excesso de velocidade e três aparelhos eletrônicos para avanço de sinal vermelho, a Av. Humberto de Campos também recebeu mais de 2800 metros quadrados de pintura de sinalização horizontal, bem como a colocação de banners em diferentes pontos na via com ênfase, por exemplo, no uso do cinto de segurança e alertas sobre o uso do celular enquanto dirige.

O coordenador do projeto de Educação para o Trânsito de Ribeirão Pires, Fábio Leme, detalha a importância destes esforços na via. “Devido ao alto número de acidentes que a Av. Humberto de Campos estava registrando, ela foi escolhida para a aplicação de todos esses esforços que contemplaram a educação no trânsito, engenharia viária, bem como a fiscalização”. Ainda segundo Fábio, o fato da cidade alcançar esta marca de 12 meses sem fatalidades é uma alegria muito grande. “Não são só números, são vidas”, finalizou.

De acordo com o Secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, Coronel Carmo Júnior, o fato da via não registrar nenhuma fatalidade, bem como a diminuição de acidentes, é uma conquista de todos. “Por meio dessas iniciativas, pudemos contemplar todos os usuários de nosso sistema viário, seja ele pedestre ou condutor. Mas não podemos deixar de dar créditos aos nossos condutores que, respeitando as regras de trânsito, também foram capazes de diminuir os incidentes na via”, concluiu.

6 pessoas morreram em 2020

As ações de segurança desenvolvidas na via foram motivadas devido ao alto número de acidentes ocorridos em 2020, ano em que a avenida registrou seis mortes em decorrência de acidentes.