Sarah Andrade e Lucas Viana posam juntos em cliques românticos no México: Nada mais surpreendente do que a nossa conexão

27/11/2021 | 14:10



Sarah Andrade e Lucas Viana posaram em cliques românticos em Tulum, no México! No Instagram, o modelo fez uma publicação com a amada na última sexta-feira, dia 26, e se declarou:

Nada mais sincero do que a nossa intensidade, nada mais surpreendente do que a nossa conexão? Todos os dias agradeço por ter essa mulher incrível ao meu lado, compartilhando momentos inesquecíveis e escrevendo uma história linda que evolui dia após dia. Olhando no seu olho vejo o futuro que quero pra mim e vou fazer de tudo para que seja tão perfeito quanto sonhamos. Obrigado por ser a melhor parceira que eu poderia ter, Sarah.

Vale lembrar que, em setembro de 2021, a ex-BBB e o ex-A Fazenda usaram as redes sociais para anunciar que haviam terminado o relacionamento.