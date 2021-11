Em A Fazenda 13, Solange Gomes alfineta Mileide Mihaile: Teve filho com cara que ficou rico

27/11/2021 | 13:10



Solange Gomes não tem papas na língua e isso nós todos já sabemos, não é mesmo? E, na noite da última sexta-feira, dia 26, durante uma conversa com Rico Melquiades, em A Fazenda 13, ela criticou algumas atitudes de alguns peões.

Primeiro a dupla falou sobre Aline Mineiro e seu jogo .

- Também ficou na retaguarda, afirmou a ex-banheira do Gugu.

- A Aline ficou o jogo todo com medo de se posicionar. Esse negócio de que joga com o coração, lá fora ninguém é assim, não. Ninguém quer cozinhar todo dia, cozinhar para todo mundo, Rico respondeu.

E então Gomes começou a falar sobre os participantes que querem parecer perfeitos dentro do reality.

- Todo mundo aqui, a maioria, quer pagar de perfeito. Você acha que a Marina [Ferrari] cozinha o dia inteiro, faz o bolo o dia inteiro na vida dela? Claro que não, disse.

Rico comentou que gosta de Ferrari e que sempre vê ela publicando receitas fitness nas redes sociais.

- Gosto da Marina, acho ela linda, mas não acredito que ela passa o dia inteiro na cozinha. Até porque se ela passar o dia inteiro na cozinha, ela não vive a vida dela, não ganha dinheiro, disparou Solange.

E, em seguida, ela começou a falar sobre Mileide Mihaile.

- Não dá para você passar o dia na cozinha, amor. Ou você cozinha, ou você trabalha e ganha seu dinheiro, paga as contas. As duas coisas não dá. Eu não posso passar o dia na cozinha porque se não como eu vou dar comida para minha filha se eu não tenho pai com dinheiro, com pensão alta, igual a Mileide tem?.

Rico, se divertindo com o comentário, perguntou para a amiga:

- Meu Deus, Solange. Queria também, né?, brincou.

- Não, amor, eu não estou criticando. Isso é uma questão de sorte na vida. Ela deu sorte, teve filho com um cara bacana que ficou rico, que fez sucesso e pode dar uma pensão alta. Eu não tenho isso. Então eu não posso passar o dia na cozinha, nem dormindo. Lá fora eu não durmo, se eu não dormir, não tenho dinheiro, finalizou Solange.