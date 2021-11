Mãe de Gabriel Medina, Simone, não cumpre acordo feito com filho, diz colunista

27/11/2021 | 12:11



E mais um capítulo se desenrola da briga entre Gabriel Medina e sua mãe, Simone - isso porque, segundo informações do colunista Leo Dias, a matriarca não está cumprindo o acordo que foi firmado com o filho recentemente. Eita!

O combinado entre os dois era que Simone ficaria responsável por honrar com eventuais dívidas em que os dois eram sócios. A mãe do surfista teria que fazer os valores proporcionais ao seu percentual de participação na empresa - porém, segundo as fontes ouvidas pelo colunista, afirmam que ela vem se recusando a arcar com os débitos.

As dívidas, por sua vez, se referem a impostos que a empresa, que era comandada por Simone, estava devendo - e, ao ser procurada, ela ter dito que não iria acertar o valor e, por isso, Medina precisou quitar a dívida.