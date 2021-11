Diretor da TV Globo fala sobre saída de Camila Queiroz de Verdades Secretas 2: Nunca havia visto nada parecido

27/11/2021 | 12:10



E a saída de Camila Queiroz da TV Globo continua rendendo muito bafafá! O diretor de entretenimento da emissora, Ricardo Waddington, por exemplo, falou sobre o acontecimento no jornal Folha de São Paulo na última sexta-feira, dia 26.

E, na entrevista, ele afirmou que as exigências que a nossa eterna Angel fez foram inéditas.

Ela queria alterar o desfecho da Angel [personagem de Verdades Secretas 2]. O Tony Ramos não pode fazer isto, a Fernanda Montenegro não pode fazer isto, alfinetou.

Ele também negou que a ida de Camila para a plataforma de streaming, Netflix, estremeceu a relação da artista com a Globo.

Independentemente do que aconteceu na relação contratual de Camila conosco, o que motivou sua saída da emissora foram as exigências que ela fez para cumprir uma extensão de apenas sete diárias. Todo o resto do elenco concordou em fazer. Não teve uma única pessoa que dissesse ah, não, não vou fazer sete diárias, soltou.

Ricardo também disse que o show não pode parar e que os artistas precisam entregar o que tem que entregar, mesmo com problemas pessoais.

Nós somos profissionais. Protegemos com a nossa vida o que a gente faz. O show não pode parar não é uma figura de linguagem. É a lei do que nós fazemos. O cara vai lá com febre, doente, a mãe morreu, mas ele sobe no palco e entrega o que tem que entregar.

E, segundo o diretor, Queiroz também quis aprovar a campanha de lançamento da novela.

A campanha publicitária não é de responsabilidade dos Estúdios Globo. Nem eu tenho como garantir nada para ela. A campanha obedece a uma lógica de marketing, e temos especialistas que estabelecem essa lógica. Eu tenho 39 anos de Globo, 39 anos que eu trabalho com elencos, e nunca havia visto nada parecido, finalizou.