Alibaba delega mais poder a subsidiárias e já estuda divisão formal dos negócios

27/11/2021 | 11:30



O CEO do Alibaba Group Holding, Daniel Zhang, está delegando poder aos chefes das unidades de negócios da empresa para se tornarem mais ágeis na abordagem de desafios crescentes e potencialmente abrir o caminho para a separação, disseram pessoas a par do assunto.

Zhang está transferindo mais responsabilidades aos presidentes de cada linha de negócios - de serviços baseados em localização à computação em nuvem - que agora funcionam como "mini-CEOs", disseram as fontes. A estratégia visa acelerar a tomada de decisões para que cada divisão possa enfrentar melhor a concorrência, revitalizar vendas em declínio e remodelar sua imagem monolítica na esteira da repressão regulatória de Pequim contra grandes plataformas.

A mudança de gestão, que vem tomando forma nos últimos meses, reverte um movimento de centralização iniciado há quase três anos. Essa iniciativa colocou as subsidiárias e afiliadas da empresa em um alinhamento estreito, a chamada Economia Alibaba, criada pelo ex-chefe da companhia, Jack Ma.

No longo prazo, as mudanças podem abrir caminho para o Alibaba separar as subsidiárias menores e buscar listagens separadas para elas, disseram as pessoas. As unidades que podem estar prontas para desdobramentos no futuro incluem Cainiao Smart Logistics Network, rede de supermercados Freshippo, um departamento de serviços local que compreende vários aplicativos de serviço baseados em localização do Alibaba, bem como plataformas de comércio eletrônico no exterior Lazada e Trendyol, disseram eles.

O novo modelo de gestão não foi anunciado formalmente dentro do Alibaba. No entanto, nos últimos meses, "construir uma organização ágil" se tornou um refrão popular dentro da empresa, disseram as pessoas.