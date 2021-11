Questão de bom senso

Do Diário do Grande ABC



26/11/2021 | 23:59



Antecipar-se aos problemas é sempre mais eficaz do que tentar resolvê-los após o dano ter sido causado. Isso vale para todas as situações. É essa a mensagem que o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC transmite quando, por meio de seu presidente – Paulo Serra –, anuncia que irá enviar ofício ao Ministério da Saúde para que este intensifique o controle de entrada de estrangeiros no País. Que seja exigida a vacinação completa contra a Covid-19 e que estes apresentem exame de detecção da doença feito 72 horas antes do desembarque.



Ontem o mundo assistiu aos relatos do surgimento de nova variante do coronavírus, que recebeu da OMS (Organização Mundial da Saúde) o nome de ômicron, e que apareceu inicialmente na África, mas já foi detectada na Bélgica, Hong Kong e Israel.



É urgente que as autoridades tomem medidas para que esta cepa não chegue ao País, colocando em risco a vida dos brasileiros. O Grande ABC sempre se destacou nas mais diversas questões e nessa tem mais é que se posicionar. Cobrar das autoridades federais que criem mecanismos que disciplinem a entrada de estrangeiros, medida que é defendida pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).



Neste momento é fundamental seguir as orientações da ciência. Posicionamentos negacionistas, como o do presidente da República, Jair Bolsonaro, que não vê necessidade de tomar tais providências, em nada ajudam.



O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, informou ontem à noite que as fronteiras aéreas serão fechadas para voos provenientes de seis países africanos, que são apontados como vetores da ômicron. Já é alguma coisa. Mas ainda é insuficiente.



O Brasil sempre teve fama de receber bem quem vem de outras nações. Isso pode continuar a acontecer. Porém, é preciso ter regras claras e objetivas, para proteger a população.



Parabéns ao Consórcio Intermunicipal por ter bom senso e saber expressar o protagonismo que o Grande ABC sempre demonstrou.