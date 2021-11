Mauricio de Sousa Produções confirma presença na CCXP Worlds 21

26/11/2021 | 20:33



A Mauricio de Sousa Produções confirmou presença na CCXP, que acontece em formato virtual nos dias 4 e 5 de dezembro. Nesta edição, o estúdio participa com diversos conteúdos e traz novidades para os fãs. No seu painel, a MSP contará todas as novidades dos personagens mais amados do Brasil, passando por quadrinhos, animação, cinema, anúncios das novas Graphics MSP e muito mais, incluindo uma entrevista com o criador desse mundo de fantasia, Mauricio de Sousa. O momento também vai trazer novidades sobre o filme Turma da Mônica: Lições, que estreia 30 de dezembro.

O público também poderá curtir uma visita virtual guiada à MSP para conhecer os bastidores dessa fábrica de sonhos com a participação dos personagens da turminha e do próprio Mauricio, que fez um desenho dedicado aos fãs da CCXP. As masterclasses serão dedicadas a cada etapa do processo de criação da história em quadrinhos O Senhor dos Pincéis, paródia da série de filmes O Senhor dos Anéis, lançada em 2020. O diretor Daniel Rezende, de Turma da Mônica: Laços e Turma da Mônica: Lições, também estará numa masterclass sobre a adaptação dos quadrinhos para o cinema.

Coincidindo com o lançamento do crossover entre a Turma da Mônica e Garfield pela Panini Comics, seus criadores Mauricio de Sousa e Jim Davis participam de um bate-papo sobre a produção de tiras, mercado de quadrinhos e outras curiosidades.

O público também poderá acompanhar uma visita virtual à fábrica de figurinhas colecionáveis da Panini e assistir à produção das figurinhas do álbum de Turma da Mônica: Lições.

Quem quiser participar do festival de cultura pop tem três opções de credencial. A primeira é a Free Experience, gratuita, que dá acesso à plataforma CCXP Worlds 21 e ao conteúdo dos palcos Thunder, Artists' Valley by Santander, Tribo Game Arena, Creators & Cosplay Universe e Palco Colecionáveis. Também dá acesso à fancam onde o visitante pode interagir com outros.