Djokovic vence e Sérvia abre vantagem na fase final da Copa Davis

26/11/2021 | 20:21



Com direito a vitória de Novak Djokovic, a Sérvia arrasou a Áustria nesta sexta-feira e abriu vantagem no Grupo F da fase final da Copa Davis. Jogando na casa dos rivais, na cidade de Innsbruck, porém sem presença de torcida, o número 1 do mundo venceu Dennis Novak, atual 118º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Djokovic vinha de uma eliminação na semifinal do ATP Finals, na semana passada. A Copa Davis é sua última competição da temporada. "É ótimo jogar pela Sérvia de novo. Estávamos há dois anos sem disputar a Davis, que é a competição por equipes mais histórica de nosso esporte. Eu amo jogar pelo meu país e tento estar sempre disponível quando o time precisa de mim. Foi um ano longo, mas sempre encontro uma motivação extra", comentou o sérvio.

Antes do triunfo do líder do ranking, seu compatriota Dusan Lajovic, 33º do mundo, sofreu para superar o anfitrião Gerald Melzer (287º), por 7/6 (7/5), 3/6 e 7/5, em 2h45min de confronto. Ainda nesta sexta, os sérvios Filip Krajinovic e Nikola Cacic superaram Oliver Marach e Philipp Oswald por 7/6 (7/4), 4/6 e 6/3.

Com a vitória na série por 3 a 0, a Sérvia desponta na liderança do seu grupo, que tem ainda a Alemanha, seu adversário deste sábado. Ao todo 18 equipes estão divididas em seis grupos de três times cada. O vencedor de cada chave avança às quartas de final, assim como os dois melhores segundos colocados.

A novidade deste ano é a disputa em três sedes. Madri, como em 2019, na estreia deste formato, é a cidade principal, com mais jogos. As outras sedes são a própria Innsbruck e Turim, na Itália.

Confira abaixo os grupos e as sedes desta fase final da Davis:

MADRI - ESPANHA

Grupo A: Espanha, Federação de Tênis da Rússia e Equador

Grupo B: Canadá, Casaquistão e Suécia

INNSBRUCK - ÁUSTRIA

Grupo C: França, Grã-Bretanha e República Checa

Grupo F: Sérvia, Alemanha e Áustria

TURIM - ITÁLIA

Grupo D: Croácia, Austrália e Hungria

Grupo E: EUA, Itália e Colômbia