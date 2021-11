Nilton Valentim



26/11/2021 | 19:27



Os caminhões da caravana iluminada iniciaram o desfile pelas ruas do Grande ABC. O grupo de cinco carretas acaba de passar por Santo André e segue em direção a São Bernardo. Pela primeira vez, dois dos cinco caminhões são conduzidos por mulheres, as paranaenses Izabel Aparecida Alves de Souza e Marlene Pacheco Costa.

Em um dos caminhões, Papai e Mamãe Noel acenam para as pessoas que estão nas ruas. Neste sábado, os caminhões vão desfilar pela Capital. Irão até a ponte estaiada para a inauguração da iluminação natalina.





A caravana vai passar por 66 cidades de sete Estados brasileiros. Os caminhões começaram a circular em novembro e ficam na estrada até o dia 23 de dezembro.

Para quem estava com saudades, Papai e Mamãe Noel estão de volta, já vacinados, em uma ceia cheia de amor e comidas do dia a dia, representando a união familiar. A novidade está nas telas gigantes, que unificadas formam 180 graus, e trazem imagens super-realistas, como do líquido da Coca-Cola transbordando na caçamba enquanto o veículo se movimenta. Além disso, destacando o pilar de sustentabilidade, a caravana transportará um jardim vertical com plantas naturais, entre elas diversas espécies de samambaias e peperômia, que foram plantadas em 500 garrafas pet de 2 litros. Já a iluminação fica por conta de 2 mil pontos de microlâmpadas de LED.





"O avanço da vacinação tem renovado nossas esperanças e despertado para o verdadeiro sentido das celebrações natalinas. É neste cenário desafiador que idealizamos uma celebração que resgata o verdadeiro sentido do Natal, conecta todos na nossa missão de gerar bem-estar social e potencializa a magia em todas as mesas dos lares em que estamos presentes", afirma Luciano Sá, Gerente Experience & Prestige Accounts da Coca-Cola.