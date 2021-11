Operação Natal Seguro tem partida do Paço de Santo André

Heitor Agricio

Especial para o Diário



26/11/2021 | 17:50



O Prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) se reuniou na tarde desta sexta-feira (26), com agentes da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal para dar início a Operação Natal Seguro, que será realizada em todo o Grande ABC no final deste ano.

O intuito da integração entre as forças de policiamento tem como foco intensificar o policiamento na região e combater o comércio ilegal na reta final de 2021.

A operação deve contar com o apoio da polícia militar, sendo 260 agentes e 140 viaturas, mais 260 agentes da Guarda Civil Municipal e 60 agentes de polícia civil com a disponibilidade de 30 viaturas.

O líder do consórcio intermunicipal destaca que a ação integrada é importante para aumentar o número de policiamento nas ruas, já que com a chegada das festividades há um aumento no número de pessoas," principalmente agora que estamos em um estado mais permissivo da pandemia", finaliza o prefeito.