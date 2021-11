Festival reúne músicos, artistas e artesãos do Grande ABC

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



26/11/2021 | 17:23



Criado com o intuito de apoiar artistas independentes da região do Grande ABC, o PolvoRosa é um Festival Multicultural que literalmente abraça geral, sem distinções. Inclusive, será exibido no telão do evento a final da Copa Libertadores da América, entre Palmeiras e Flamengo.

A primeira edição acontecerá no próximo sábado (27), a partir das 16h, no Container D.C. em Diadema, e trará em seus três palcos bandas independentes de todas as cidades da região.

Ingressos antecipados para o festival custam R$10 ou R$15 com caneca personalizada de chopp cheia. Na porta o valor será R$25. O refil do chopp para quem tem a caneca personalizada sai por R$8, cada.