Mariana Goldfarb compartilha foto antiga e relembra luta contra anorexia: Não é bonito, isso não é saudável

26/11/2021 | 16:11



Mariana Goldfarb usou as redes sociais para debater um assunto importante, e que afetou parte de sua vida: a anorexia. Ao compartilhar uma foto antiga, em que estava claramente mais magra, a esposa de Cauã Reymond fez questão de ressaltar que nem sempre um corpo magro é sinônimo de saúde.

Não, isso não é bonito. Isso não é saudável. Isso não é para ser aplaudido, nem reverenciado. Eu estava doente.

A imagem é de novembro de 2016, e Goldfarb apresentava barriga sarada, braços e pernas mais finos. Em entrevista para O Globo, em 2019, ela comentou sobre seu distúrbio alimentar:

Foi um período complicado, de muita pressão [nas redes sociais, por causa do namoro com Cauã]. Cauã e minha família me alertaram, mas eu não enxergava a situação como eles. Perdi o controle. Estava num ciclo vicioso: não ingeria uma fruta sequer durante o dia, mas me jogava na barra de chocolate à noite. Certa vez, vomitei por me sentir culpada. Esse episódio foi marcante e percebi ali que estava doente, anoréxica. Fui procurar ajuda médica.