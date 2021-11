Camila Cabello compartilha vídeo nas redes sociais ao lado de seus pets: Vocês me deram amor, gentileza e apoio

26/11/2021 | 16:11



Camila Cabello, 24 anos de idade, finalmente quebrou o silêncio após o fim de seu relacionamento com Shawn Mendes, 23 anos de idade - ela compartilhou na última quinta-feira, dia 25, um vídeo nas redes sociais sentada ao lado de seus pets.

E, na legenda da publicação do Instagram, ela celebrou o Dia de Ação de Graças, agradeceu ao carinho dos seus fãs, de seus cachorros e de suas plantas ao longo dos últimos dias.

Tenho muito a agradecer, mas sou especialmente grata por ter toda uma equipe me apoiando enquanto eu tento meditar. Um feliz Dia de Ação de Graças, pessoal! Me sinto muito grata por ter vocês aqui me dando amor, ouvindo a minha música e dando apoio nessa vida/jornada criativa!, escreveu Camila.