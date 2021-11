Valentina Francavilla defende Nego do Borel: - É um cara muito legal

26/11/2021 | 16:10



Valentina Francavilla causou polêmica na web na última quinta-feira, dia 25. A atriz, que conheceu Nego do Borel durante A Fazenda 13, postou uma série de Stories em defesa do cantor, afirmando que ele é seu amigo e uma ótima pessoa.

- Eu acabei de ver uma notícia que dizia Valentina é amiga do Nego do Borel. Sou amiga, sim, gosto muito dele e acho ele uma pessoa maravilhosa. Ele deixou uma marca lá dentro para todos nós, trouxe muita alegria, conheci uma pessoa que eu completamente não imaginava. O que ele faz da vida pessoal dele é problema dele. Eu gosto do Nego do Borel e ninguém vai fazer eu mudar minha opinião, porque eu sou uma pessoa que vai pela minha cabeça. Podem falar o que quiser, o Nego do Borel é um cara muito legal. Te amo, amigo. E a própria Day falou que nada aconteceu, pronunciou.

Caso você não saiba, em setembro o artista foi expulso do reality rural mencionado anteriormente após acusações de abuso. Valentina ainda completou a postagem dizendo que não liga para os xingamentos dos internautas, pois preza por falar sua opinião.

- Parem de ficar julgando os outros pelo que vocês escutam na mídia. Parem, porque as pessoas podem se matar por isso. é muito sério. A internet não me cala. Tenho personalidade o suficiente para falar quando eu erro, quando eu acerto, então não interfere me xingarem, falarem mal de mim. Sempre vou bater no peito com os meus princípios. E gosto do Nego do Borel, sim. A partir do momento que eu expus minha vida em um reality show, o mínimo que tenho que fazer é aguentar haters e xingamentos. Eu expus minha vida e tem gente que vai gostar e não vai gostar de mim.

Nego repostou os vídeos em seu próprio perfil e agradeceu o carinho.

E A Fazenda 13 continua!

Mesmo depois de deixar A Fazenda 13, Nego do Borel continua acompanhando o reality. Como você já viu no ESTRELANDO, ele criticou o participante Gui Araújo, ex-affair de Duda Reis, diversas vezes desde que saiu. Na última quinta-feira, dia 25, Gui então foi eliminado e o cantor fez questão de comemorar o acontecimento

Oi? Se eu estou feliz? Ele saiu? Demorou pra carai pra sair, escreveu nos Stories junto de emojis de risadas.