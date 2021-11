Jornal argentino chama Anitta de ex de Neymar Jr. ao anunciar apresentação na Libertadores

26/11/2021 | 16:10



Anitta foi confirmada como atração principal da final da Libertadores, que acontece no próximo sábado, dia 27. No entanto, apesar da Girl From Rio estar fazendo seu nome mundo a fora, um jornal argentino acabou cometendo uma super gafe ao chamar a cantora brasileira de ex de Neymar Jr..

Você deve se lembrar que os dois até tiveram um breve envolvimento no Carnaval de 2019, mas nada considerado como um relacionamento pelas duas partes.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Anitta está mesmo é de olho em Arrascaeta, Uruguaio que também estará presente na final do campeonato. A cantora teria, inclusive, sondado por aí se o craque estava solteiro. E com a resposta positiva, os dois passaram a se seguir nas redes sociais. Será que vai rolar?

Processo de plágio

Enquanto Anitta segue colhendo os frutos de seu sucesso, uma questão do passado acabou sendo encerrada essa semana. Ainda no início da carreira, em 2013, a cantora foi acusada de plágio em um de seus maiores sucessos, o hit Show das Poderosas.

A ação na Justiça foi movida por MC Bruninha, que jurava que a Girl From Rio havia copiado uma de suas músicas - Corpo de Mola: Você vai pirar - que não chegou a ser lançada. Durante participação em A Fazenda 7, a funkeira alegou que cantou um trecho da letra em um programa de TV, pouco antes de Anitta lançar o hit.

Após um longo processo, os desembargadores chegaram a conclusão de que, apesar de haver semelhanças, não é possível afirmar que a cantora plagiou a música de Bruninha. Além disso, a MC, sua mãe e o empresário André Zander de Frontin Werneck terão que pagar uma indenização no valor de 30 mil reais para Anitta, já que ela teria tido a imagem prejudicada no início da carreira com a divulgação do caso.

Uma coincidência curiosa, é que o valor recebido pela cantora ainda é menor do que o preço do vestido que ela usou na live Black Friday da Magalu. O modelo custa cerca de 35 mil reais e é da linha de inverno da grife Schiaparelli. Lindo, né?