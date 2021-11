Rainha Elizabeth II tem melhora em sua saúde e deixa família real mais tranquila

26/11/2021 | 16:10



Depois de ter dado um susto na família real, Rainha Elizabeth II parece estar melhor de saúde! Caso você não saiba, no final de outubro a monarca passou por uma internação rápida e precisou ficar algumas semanas de repouso para se recuperar. Ao aparecer em público pela primeira vez desde o ocorrido, em um encontro com o General Nicholas Carter, a magreza e as mãos roxas preocuparam a web. No entanto, de acordo com o jornal The Sun, está tudo bem com ela!

Segundo o veículo, a própria monarca tranquilizou a família, afirmando estar se sentindo muito melhor e animada para as festividades de fim de ano, que acontecem em Norfolk, condado da Ânglia Oriental na Inglaterra.

Ainda conforme informações do The Sun, entre os convidados do evento estão o príncipe Charles e a duquesa da Cornualha, príncipe William, Kate Middleton e seus filhos.

Período difícil!

Em uma conversa exclusiva com a revista OK!, o especialista Katie Nicholl explicou que o momento atual está sendo complicado para a Rainha Elizabeth II, principalmente por causa da morte do marido príncipe Philip em abril.

Ela encontra conforto no trabalho, gosta do trabalho e isso a mantém jovem e em forma. Mas é claro, nos bastidores, provavelmente foi o momento mais difícil de seu reinado. Ela sempre teve Philip ao seu lado, disse a fonte.