Casa Branca deve se reunir com autoridades para discutir restrições de viagens

26/11/2021 | 16:03



Nos Estados Unidos, autoridades da Casa Branca têm discutido a possibilidade de estabelecer restrições de viagens para países sul-africanos. Elas devem se reunir com funcionários e autoridades de agências sanitárias do país para fazer uma recomendação, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

A União Europeia, o Reino Unido, Cingapura e Japão estão entre os governos que agiram para restringir a entrada de voos e viajantes da região onde a nova variante, Omicron, foi identificada.