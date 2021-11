Praia do Peró, em Cabo Frio (RJ), hasteia Bandeira Azul pelo quarto ano consecutivo

Redação

A praia do Peró, em Cabo Frio (RJ), hasteou pelo quarto ano consecutivo a Bandeira Azul, certificado internacional de qualidade ambiental. A bandeira ficará exposta na região até novembro de 2022.

O principal objetivo do programa é conscientizar a sociedade a respeito da necessidade de proteger ambientes marinhos e costeiros, incentivando a realização de ações com foco na proteção ambiental. Para ganhar o certificado internacional, é preciso que as praias cumpram 34 critérios específicos de qualidade da água, segurança, gestão, educação ambiental e serviços de turismo sustentável.

Em 2021, 28 destinos espalhados pelo Brasil conquistaram a Bandeira Azul – seis marinas e 22 praias. Das faixas de areia, apenas quatro estão no estado do Rio de Janeiro: a praia da Reserva e a Prainha, na capital, a praia do Sossego, em Niterói, e a praia do Peró, em Cabo Frio.

Praia do Peró, em Cabo Frio

Com 7 km de extensão, a praia do Peró, em Cabo Frio, é um dos principais cartões-postais da região. Por conta das boas ondas, é point de surfistas, mas também tem trechos calmos para quem viaja com crianças. As famílias podem aproveitar, ainda, a infraestrutura de bares e barracas à beira-mar.

As atrações do Peró vão além das águas azuis e cristalinas. No lado esquerdo da praia estão as Dunas do Peró, área de preservação ambiental que abriga montes de areia fininha e dourada com alturas que variam entre 6 e 20 metros. Fora isso, o local é perfeito para a prática de sandboard, ou surf na areia.

Morro do Vigia

Já no canto direito da faixa de areia, na divisa com a praia das Conchas, a atração é o Morro do Vigia, repleto de mirantes e prainhas. Ele pode ser explorado por meio de uma trilha curtinha, de apenas 860 metros – mas por apresentar trechos com desníveis em pedra e áreas de penhascos, é considerada de nível moderado.

Entre as atrações da trilha estão o Mirante das Conchas, o Mirante do Peró, o Buraco do Sargo, o Pesqueirinho e a Gruta do Vigia. Todas elas são gratas surpresas da praia do Peró, em Cabo Frio.