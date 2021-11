FPF revela tabela do Paulistão com 1º clássico na 3ª rodada: Corinthians x Santos

26/11/2021 | 15:37



Corinthians x Santos, em 2 de fevereiro, será o primeiro clássico do Paulistão, competição que teve sua tabela divulgada, nesta sexta-feira, pela Federação Paulista de Futebol. A competição tem início previsto para o dia 26 de janeiro e final para o dia 3 de abril.

O Paulistão terá transmissão da Record TV, Youtube, HBO Max, Estádio TNT Sports e Paulistão Play. O desmembramento dos jogos, datas e horários serão divulgados nos próximos dias.

Como nos últimos anos, a primeira fase terá 12 rodadas, com os times de um grupo enfrentando todos os demais times dos outros grupos. Avançam e se enfrentam os dois melhores de cada grupo nas quartas de final em jogo único. Nas semifinais, novamente uma só partida, e na grande decisão, jogos de ida e volta.

Primeira competição de futebol do Brasil, criada em 1902, o Paulistão vai completar 120 anos. Mais uma vez o campeonato terá a utilização do VAR em todos os jogos, assim como no último ano.

Além da participação dos principais times do Estado, a primeira rodada também tem como destaque o duelo entre Água Santa x São Bernardo, que fizeram a final da A2 e o time do ABC ganhou o título nós pênaltis por 4 a 3, após dois empates (0 a 0 e 2 a 2).

Confira os jogos da primeira rodada:

Inter de Limeira x Santos

Botafogo x Santo André

Água Santa x São Bernardo

Guarani x São Paulo

Ituano x Novorizontino

Mirassol x Red Bull Bragantino

Palmeiras x Ponte Preta

Corinthians x Ferroviária