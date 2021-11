Latino tem até 15 dias para pagar dívida de 356 mil reais com condomínio

26/11/2021 | 15:10



E não está fácil para Latino! Isso porque, segundo informações do jornal O Globo, ele tem até 15 dias para pagar o valor da dívida que possui com a administradora de seu condomínio no Rio de Janeiro .

Desde 2016, o empreendimento está movendo uma ação contra o artista por falta de pagamento de cotas condominiais e, ao final de 2019, um acordo foi firmado para o pagamento de 304 mil reais - mas, segundo os administradores, o combinado não foi cumprido pelo cantor.

A dívida, atualmente, está em cerca de 356 mil reais e, caso o ex de Kelly Key não quite o débito, deverá pagar uma multa - Latino, porém, pode entrar com recurso.