Sidney Magal revela que fã teve orgasmo ao encostá-lo

26/11/2021 | 15:10



Muitos famosos pensam duas vezes antes de expor sua intimidade, mas sempre existem aqueles que não têm papas na língua. Sidney Magal, por exemplo, já foi um dos homens mais desejados do país e, durante uma entrevista para o podcast Flow, revelou uma situação para lá de inusitada:

Que eu me lembre, uma vez eu vi uma mulher se masturbando, numa mesa, na frente do palco. E minha mulher também viu, porque estava lá em cima no camarote. Outra entrou correndo no camarim, eu recebendo as pessoas. Ela veio correndo, se abraçou comigo e cravou as unhas nas minhas costas, trançou as pernas na minha coxa e começou a tremer e revirar os olhos. Minha mulher me olhando pergunta: O que a gente faz? Nem eu sabia. Deixei a perna imóvel e ela ficou ali até desmaiar num orgasmo.

Eita!