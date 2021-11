Jovem que teve rosto desfigurado por ataque de cachorro mostra seu tratamento em canal no Youtube

26/11/2021 | 15:10



A modelo Brooklinn Khoury, 22 anos de idade, que encontrou um médico cirurgião para reparar os danos sofridos com o ataque de um pitbull, esbanja positividade nas redes sociais - a jovem perdeu o lábio superior e partes do nariz no acidente.

Nos posts, ela mostra sua recuperação e também o seu namoro com a ex-estrela do reality Dance Moms, Chloé Lukasiak.

O caso aconteceu no dia 3 de novembro de 2020, quando Khoury visitava a sua família no Arizona, Estados Unidos - o cachorro era de um de seus familiares e, segundo a menina, a mordeu e balançou sua cabeça como um brinquedo.

Brooklinn criou um canal no Youtube e passou a compartilhar a sua rotina de tratamentos com os internautas - no primeiro vídeo, por exemplo, ela mostrou a sua chegada ao hospital e falou sobre a longa jornada que teria pela frente.