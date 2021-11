Em meio à pandemia, Cras oferece copos reutilizáveis ao invés de descartáveis.

Da redação



26/11/2021 | 14:43



No decorrer dessa semana, um episódio inusitado ocorreu no CRAS (Centro de Referencia de Assistência Social) do Jardim Campanário, em Diadema. Com a ausência de bebedouros e copos descartáveis, os usuários tiveram que compartilhar copos e pegar água de um galão disponibilizado no saguão do local. A medida apresentada vai totalmente contra os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Cosmo Maciel, 53 anos, é morador da cidade há mais de 50 e se queixa da situação do Cras . “Não tem bebedouro, nem copo descartável”. O encanador comenta que a situação é lamentável e questiona sobre a falta de atenção com os protocolos de segurança da pandemia que ainda está acontecendo no mundo inteiro. “Mandam usar máscara e todo mundo usa o mesmo copo?” finaliza.

A Prefeitura de Diadema argumenta que o problema é temporário. "A atual gestão herdou uma situação muito deteriorada nos Cras, inclusive os bebedouros eram muito antigos, de um modelo que quebrava muito. A Secretaria de Assistência Social e Cidadania fez um processo de compra e adquiriu cinco novos bebedouros, mais modernos, para os Cras e o Centro Pop, que chegaram esta semana. Estamos justamente em processo de troca desses bebedouros, o que pode ter gerado questões pontuais, já solucionadas." informa a gestão em nota.