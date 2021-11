Paulistão 2022 começa com dérbi do Grande ABC

Dérek Bittencourt

26/11/2021 | 14:28



A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou há pouco, nesta sexta-feira, 26, a tabela do Paulistão 2022. E, logo de cara, o Grande ABC será contemplado com um dérbi regional que reedita a final da Série A-2 deste ano, entre São Bernardo FC e Água Santa, dia 26 de janeiro, no Estádio do Inamar, em Diadema. Já o Santo André inicia sua jornada longe de casa. No mesmo dia, visita o Botafogo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Os quatro grandes do Estado também tiveram caminhos traçados. Atual campeão, o São Paulo estreia contra o Guarani, em Campinas. Vice em 2021, o Palmeiras recebe a Ponte Preta, no Allianz Parque. Já o Corinthians duela com a Ferroviária, na Neo Química Arena. Por fim, o Santos vai ao Interior enfrentar a Inter de Limeira.

Os outros confrontos da primeira rodada colocam frente a frente Ituano x Novorizontino e Mirassol x Red Bull Bragantino.

O Paulistão será disputado por 16 equipes, divididas em quatro chaves. Os times dos mesmos agrupamentos não se enfrentam na primeira fase, composta por 12 partidas. Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. A grande decisão está prevista para 3 de abril.