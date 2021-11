De biquíni, Larissa Manoela exibe corpão ao jogar vôlei na praia

26/11/2021 | 14:10



Larissa Manoela tem um estilo único e mais de 40 milhões de seguidores que se inspiram! E não é só em roupas de passeio ou eventos formais que ela se destaca. Sempre que aposta em peças para a praia ou piscina, ela recebe milhares de elogios. E nesta sexta-feira, dia 26, não foi diferente!

Com biquíni verde de cós alto, a atriz foi clicada jogando vôlei no Rio de Janeiro e tomando banho de mar. Ao ver os fotógrafos, ela aproveitou para exibir o corpão e deixou a galera de queixo caído com toda a sua beleza!