BC chinês anuncia que Ant Group abrirá empresa de pontuação de crédito

26/11/2021 | 13:57



O Ant Group está abrindo uma empresa de pontuação de crédito com sócios acionistas estatais, à medida que o gigante chinês da tecnologia financeira avança em sua reestruturação. Colocar essa empresa autônoma em funcionamento é uma das etapas principais na transição mais ampla do Ant para se tornar uma holding financeira, de acordo com as orientações estabelecidas pelos reguladores chineses no início deste ano. A empresa fintech, controlada pelo bilionário chinês Jack Ma, tem sede em Hangzhou, na província de Zhejiang, no leste da China.

O Banco do Povo da China anunciou, nesta sexta-feira, os detalhes da empresa planejada, Qiantang Credit Reporting, na qual Ant deteria uma participação de 35%.

O Zhejiang Tourism Investment Group, controlado pelo governo provincial de Zhejiang, possuiria outros 35%. Dois executivos da Ant deteriam juntos 10% por meio de uma sociedade limitada. Três outras empresas sediadas em Zhejiang são as proprietárias do restante. O capital social seria de 1 bilhão de yuans, equivalente a cerca de US$ 157 milhões.

O anúncio significa que o banco central iniciou formalmente o processamento do pedido. A autoridade monetária postou detalhes do negócio em seu site na sexta-feira, iniciando um período de notificação pública de uma semana.

Em abril, o BC chinês exigiu que o Ant revisasse suas operações e se transformasse em uma holding financeira que ficaria diretamente sob sua supervisão.

O novo empreendimento termina uma jornada de seis anos durante a qual Ant tentou liderar um sistema nacional de pontuação de crédito sob sua própria marca Zhima Credit, e mais tarde teve suas esperanças frustradas.

O Ant opera o Alipay, um aplicativo de pagamento usado por mais de 1 bilhão de pessoas na China. Por meio do fornecimento de pagamentos e outros serviços financeiros aos consumidores chineses, o Ant adquiriu uma grande quantidade de dados, o que permitiu avaliar a qualidade de crédito desses indivíduos de uma forma que os bancos tradicionais não conseguem.