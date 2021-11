Da Redação

Do Diário do Grande ABC



26/11/2021 | 13:41



Na madrugada desta sexta-feira (26), um homem, identificado como Alexandre Correa, 50 anos, morreu após um acidente de trânsito, na Rodovia Anchieta, altura do bairro Paulicéia, em São Bernardo. Por volta das 0h, Alexandre, que estava pilotando uma moto do modelo I/Harley Davidson, na cor prata, bateu em outro motociclista, um vigilante de 34 anos, que estava com uma moto, do modelo Honda/CBX 250 Twister, na cor preta. O vigilante sentiu a colisão traseira, caiu na rodovia e recebeu ajuda de outros motoristas que passavam no local, já Alexandre não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações, alexandre era um dos maiories especialistas em motos de luxo do País e era dono de uma oficina de motos.

O caso segue em investigação e foi registrado pelo 2ºDP da cidade como colisão, lesão corporal culposa na direção de veículo e homicídio culposo na direção de veículo.