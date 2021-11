Chico Pinheiro encerra Bom Dia Brasil com homenagem emocionante após morte do pai: Dedico meu trabalho

26/11/2021 | 13:10



Os telespectadores que estavam conferindo o Bom Dia Brasil desta sexta-feira, dia 26, se surpreenderam com o encerramento um tanto quanto diferente do jornal. Chico Pinheiro emocionou a galera de casa ao homenagear o pai, Antônio Pinheiro, que morreu no último domingo, dia 21, aos 98 anos de idade.

- Dedico meu trabalho desta semana ao meu pai, Antônio Pinheiro, que partiu. Graças a Deus é sexta-feira, é vida que segue, comentou, de forma serena.

Por conta da perda, Chico ficou afastado do programa por três dias